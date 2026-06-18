-Engleska mnogo bolja u drugom poluvremenu, upalili su motore, u prvih 15 minuta su stavili Hrvate pod veliki pritisak. Nekako su delovali.0 u trenerskim okvirima, kao dobro dekoncentrisana ekipa. Engleska je kod gola napravila veoma dobru akciju. Mislim da je Vušković sa brojem 22, napravio veliku grešku, čuvao je svoju poziciju, pustio je Pašalića da gine sa Belingemom, ipak je trebalo da ostavi igrača i uđe u blok. Tu je Hrvatska platila veliku cenu. Posle toga su Englezi imali par šansi, teško je vratiti se po treći put u meč - rekao je Bogdanović.

Nastavio je u istom ritmu. Potkačio je Hrvate zbog fizičke srpeme...

- Fizička sprema, dominacija ovih igrača nije sporna. Golman hrvatskog tima je odličan posao odradio. Bio je pod pritiskom, ali mislim da je Dalić manje-više video sa trojicom u liniji da to teško ide. Vratio se na stari sistem sa četiri pozadi. Modrić je izašao, ubacio je Kovačića, uneo je mirnoću. Kada je Hrvatska vratila Engleze na svoj deo terena, oni nisu išli na igrače Hrvatske. Sve u svemu, ovde su svi dobitnici. Nesebičnost je bitna. Hrvati su imali dobar protok lopte, igrali su fudbal, vidi se da znaju, možda su se potajno nadali i nekom bodu - rekao je Bogdanović.

Hrvati su odigrali solidan meč, ali nisu imali šansu da do kraja ugroze više nego raspoložene Engleze.