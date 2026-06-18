Španska teniserka je pobedila Koko Gof i tako prošla u četvrtfinale turnira u Berlinu, a na konferenciji za medije se dotakla i veze sa Grkom.

Badosa je prethodno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla, ovog puta je bila mnogo direktnija i svog bivšeg dečka opisala kao "toksičnog".

- Imala sam mnogo raskida u životu, prihvatam ih i znam da su neke stvari jednostavno takve kakve jesu. Ali kada postoje toksične stvari oko vas, sve postaje mnogo teže nego kod normalnog raskida - rekla je Badosa.

Nije ulazila u detalje, ali je jasno stavila do znanja na koga misli.

- Možete imati sjajan odnos sa bivšim partnerom ako su u pitanju normalni ljudi i normalna veza. Ali kada nije tako... Ne moram dalje da objašnjavam. Svakog dana možete da vidite da druga osoba sve čini težim.

Badosa je otkrila i da je nakon nove povrede, koju je doživela u Madridu u aprilu, ozbiljno razmišljala o tome da završi karijeru.

- Posle Madrida morala sam da stanem. Mentalno mi je bilo previše. Nisam mogla da pronađem svetlo na kraju tunela. Pre godinu dana bila sam među deset najboljih na svetu, a nije lako videti gde sam sada.

Dodala je da problemi nisu bili samo sportske prirode.

- Ni na privatnom planu nije bilo lako. Morala sam da izbacim mnogo stvari iz svog života. Tek poslednjih nekoliko meseci osećam da sam u zdravom okruženju.

Ponovo se osvrnula na raskid sa Cicipasom.

- Nije bilo lako ostaviti iza sebe toksične stvari koje su me okruživale. Ali kao žena ponekad morate da prođete kroz takve situacije. Sada se ponovo osećam snažno.

Na kraju konferencije Badosa je kroz osmeh dodatno podgrejala priču.

- Jedva čekam sutrašnje naslove: 'Paula napala Cicipasa' - našalila se sa novinarima.

A kada su se svi nasmejali, dodala je:

- Pa dobro... zaslužio je.