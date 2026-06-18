Reprezentacija Kolumbije savladala je Uzbekistan rezultatom 3:1 i potvrdila plasman na prvo mesto u grupi.

Kolumbijci su bili bolji tokom većeg dela utakmice, ali su se tek sredinom drugog poluvremena mogli opustiti. Dijaz je u prvom poluvremenu nakon sjajne asistencije za Munjoza doneo svojoj reprezentaciji vođstvo.

Činilo se tada da će Kolumbija lako do pobede, ali je Uzbekistan imao druge planove.

Fajzulaev je šokirao južnoameričku selekciju i golom u 60. minutu došao je do izjednačenja Uzbekista.

Ipak, Dijaz je pokazao klasu i bio strelac u 65. minutu, da bi u 99. minutu Kampaz postavio konačlan rezultat - 3:1.

Kolumbija se sada nalazi na čelu grupe ispred Portugala i Konga koji imaju po jedan osvojen bod.