Proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović sprečio je u nedelju ujutru tragediju pošto je iz zapaljenog automobila izvukao čoveka.

Gurović se vraćao u stan autom i video je čoveka koji je naglo skrenuo i stao.

Ubrzo je auto počeo da gori, a čovek nije izlazio. Gurović je brzo reagovao prišao i izvukao ga napolje, te su sekunde falile da se sve tragično završi.

Čovek je prebačen u bolnicu gde mu je ukazana pomoć, a od auta nije ostalo ništa.

Kakva hrabrost... Pojavio se i snimak cele situacije: