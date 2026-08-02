Automobil je naglo skrenuo u blizini Milana Gurovića, koji se nalazio u susednom prevoznom sredstvu, a auto je u Vojvođanskoj ulici ubrzo počeo da gori.

Kako se navodi, vozač prilikom požara nije mogao da izađe iz automobila, pošto mu se zaglavio pojas za vezivanje, a tada je na scenu stupio Milan Gurović, koji je pokazao ljudskost i veliko srce.

On je izašao iz automobila i pritrčao u pomoć čoveku, izvukao ga, te mu tako spasio život. Oni koji su videli ovu dramu svojim očima, tvrdili su da je ovo moglo da se završi tragičnim ishodom. Naš proslavljeni košarkaš se našao na pravom mestu u pravo vreme i pokazao veliku ljudsku veličinu i odgovornost u datoj situaciji.

Kasnije je Gurović odvezao čoveka u bolnicu, koji je imao opekotine po telu, dok od automobila nije ostalo ništa.