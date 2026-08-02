Bio je Džabari Parker predstavljen kao veliko pojačanje u Partizanu, ali doslovno ništa nije pokazao, prvo kod Željka Obradovića, pa kod Đoana Penjaroje. Kasnije je usledila pozajmica u Huventud, a sada njegova budućnost nije poznata

Poznato je da je Džabari Parker najskuplji promašaj u istoriji Partizana, a o njemu je govorio Filip Petrušev za Meridian TV:

- Duško je imao čitavu gomilu papira. To je bio njegov pravilnik koji je svaki igrač morao da potpiše. Da je Džabari bio kod nas, sigurno bi bio sankcionisan. Morao si da poštuješ apsolutno sva pravila - od dolaska na trening, preko oblačenja, do rada na treningu. Svakog igrača najviše zaboli kada mu uzmeš novac. I u Dubaiju imamo nešto slično, pa se i tamo plaćaju kazne - rekao je Petrušev.

Uporedio je bivši košarkaš Crvene zvezde situaciju sa onom kada je na Malom Kalemegdanu igrao kod Duška Ivanovića, ali je spomenuo da je i u Dubaiju slično.