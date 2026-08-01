Reprezentativac Južnog Sudana Venjen Gabrijel novi je košarkaš Bešiktaša, saopštio je danas turski klub.

Gabrijel (29) je prošle sezone igrao za Bajern, a u Evroligi je prosečno beležio 6,1 poen i 3,5 skokova.

Košarkaš iz Južnog Sudana je profesionalnu karijeru započeo u Sakramentu, a igrao je još i za Portland, Nju Orleans, Bruklin, Los Anđeles Kliperse, Los Anđeles Lejkerse, Memfis, Vakeros, Makabi iz Tel Aviva i Panatinaikos.

Klub iz Istanbula je ranije danas saopštio da je potpisao ugovor sa Dejvidom Dežulijusom.

Bešiktaš, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, od jeseni će debitovati u Evroligi, a prvu utakmicu igraće 25. septembra na svom terenu protiv Valensije.