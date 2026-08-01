Počeo je glavni deo UFC spektakla u Beogradskoj areni, ali je odmah usledio veliki šok.

Miloš Janičić je izašao spreman za debi u najvećoj svetskoj organizaciji. Crnogorski borac se borio protiv Noe Ginjona.

Počeo je Janičić prednjim direktom, a potom je krenuo i nogama da udara protivnika iz Francuske. Ipak, tu je povredio nogu, nije mogao da se osloni na nju uopšte i pao je na pod. Nakon toga se branio od Francuza, ali nije uspeo.

Sudija je nakon malo više od minuta prekinuo borbu. Nije mogao sam da izađe iz oktagona, pa je u pomoć uskočila i medicinska ekipa.