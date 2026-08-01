Noa Ginjoj je posle samo minut i 20 sekundi pobedio Miloša Janičića na UFC spektaklu u Beogradu.

Crnogorski borac je doživeo veliki peh pošto je doživeo povredu noge i više nije mogao normalno da se osloni na istu.

Ginjon je odmah iskoristio situaciju, preuzeo inicijativu i završio borbu tehnikom "rear naked choke", nateravši Janičića na predaju.

Francuski borac nije naišao na simpatije publike u Beogradu. Navijači su od početka bili uz Janičića, dok je Ginjon dočekan zvižducima, a nakon pobede odlučio je da odgovori na svoj način.

- Šta se dešava, Beograde? Uništio sam te Kobra, plan je bio da budem agresivan, da ga udaram u noge - rekao je Gunjon.

Francuz je istakao da je verovao u svoju pobedu i da želi da nastavi karijeru u UFC-u.

- Zato što znam da sam bolji, znao sam da mogu da uradim šta god sa njim, da ga udavim, da ga nokautiram. Hoću da budem još sa UFC-om, da nastavim da zarađujem novac sa UFC-om i da živim od ovog sporta - poručio je Noa Ginjon.