Jedna od najzanimljivih borbi u dosadašnjem delu UFC spektakla u Beogradu je bila između Denisa Buzukje i Bogdana Grada.

Borac albanskog porekla je dospeo u centar pažnje zbog pokazivanja albanskog orla na merenju, a pred današnju borbu je izašao sa zastavom Albanije, što je razbesnelo publiku u Areni koja ga je dočekala zvižducima i bila potpuno na strani Grada.

Bogdan je uspeo da slavi u drugoj rundi, a u Albaniji se žale zbog sudijske odluke.

"Dramatičan i kontroverzan završetak obeležio je UFC događaj u Beogradu, gde je Bogdan Grad pobedio Denisa Buzukju nakon sporne odluke sudije. Borba je bila izuzetno neizvesna do poslednjih sekundi, ali je njen kraj ostavio mnogo pitanja, jer je borac albanskog porekla tvrdio da nije predao meč" - početak je teksta albanskog Telegrafija koji je dao svoj sud o borbi.

Kako se dalje navodi, osuđuje se potez sudije, odnosno da je pokret ruke Buzukje nije aludirao na to da je reč o tapkanju.