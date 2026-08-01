Bogdan Grad je pobedio Denisa Buzukju u drugoj rundi na UFC spektaklu u Beogradskoj areni.

Grad je do trijumfa stigao nakon što je protivnika naterao na predaju gušenjem, čime je oduševio navijače u Beogradu. Ipak, završnica meča donela je i određenu dozu polemike, pošto se Buzukja odmah nakon borbe požalio da nije signalizirao predaju.

Međutim, nakon pregledanog usporenog snimka bilo je jasno da je predaja postojala, a sudijska odluka ostala je na snazi. Grad je posle meča mirno reagovao na komentare rivala i istakao da je odluka bila u rukama arbitara.

"Mislim da može samo da se žali sudijama, ja to nisam osetio, ali sudija je bio tu. Sudije su profesionalci ovde", rekao je Grad.

Poslao je poruku navijačima.

"Idemo Srbijaaaaaaaa! Šta ima brate, volim te! Majk, ponosan sam što sam ovde, hvala za lepe reči, osećam se sjajno, osećam se neverovatno", poručio je Bogdan Grad.