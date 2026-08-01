Srpski borac Borislav Nikolić pobedio je Rusa Marka Vologdina nakon tri neverovatne runde na UFC spektaklu u Beogradu.

Neoprezno je Nikolić ušao u ovu borbu i pretrpeo nekoliko bolnih udaraca. Ipak, uspeo je da izdrži, a u drugoj rundi je usledio totalni obrt. Uz nekoliko dobrih direkta uspeo da preuzme kontrolu. Aperkatima i krošeima je uspeo i da raskrvari rivala, a onda je nakon dva i po minuta krenuo da udara Rusa, koji je opet uspeo da pobegne od niza neverovatnih udaraca Srbina.

U trećoj rundi je odmah krenuo jako i vezao kombinaciju započetu krošeom koja je umalo završila Vologdina, ali nije uspeo tu da okonča meč. Pobegao je Rus i iz giljotine i pokušavao da sačuva živu glavu. Do kraja runde i samim tim meča je Nikolić dominirao.

Bilo je jasno da će Nikolić pobediti, čekala se su se samo sudije, a Srbin je na kraju slavio sa 29:27.