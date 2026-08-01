Denis Buzukja je tokom merenja uspeo da stane na žulj svima u Srbija, pošto je u trenutku dok je bio na vagi pokazao dvoglavog orla, kojeg Albanci pokazuju kako bi provocirali Srbe, a on je to uradio usred Beograda.

I sada je u Arenu ušao sa albanskom zastavom, zbog čega ga je publika dočekala krajnje burno.

Sa druge strane, njegov rival Bogdan Grad, Rumun pod zastavom Austrije, ali je dočekan kao da je Srbin, erupcijom oduševljenja i ovacijama.

Čitava Arena je počela da navija za Bogdana, dok su žustro izviždali Buzukju.