Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas srpskim veslačima Martinu Mačkoviću i Nikolaju Pimenovu na osvojenoj zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu u Varezeu.

- Najiskrenije čestitke Martinu Mačkoviću i Nikolaju Pimenovu na osvajanju zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Svojom snagom, istrajnošću i borbenošću osvojili ste evropski vrh i još jednom doneli ogromnu radost Srbiji. Hvala vam što ste našu zastavu podigli na najviši jarbol. Bravo, šampioni. Ponosni smo na vas. Živela Srbija - napisao je Vučić na mreži X.

Mačković i Pimenov su danas osvojili zlatnu medalju na EP u disciplini muški dubl skul (M2x) vremenom od 6.04,45 minuta, ispred posada Španije i Hrvatske.