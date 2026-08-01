Prvenstvo Evrope u atletici održaće se od 10. do 16. avgusta u Birmingemu. Srbija će imati 13 predstavnika. Naši asovi iz svih grupa disciplina, osim srednjih i dugih pruga, naći će se na borilištima u Engleskoj, a o tome je govorio v.d. selektora Željko Obradović.

Našu zemlju će predstavljati: Darijo Bašić Palković (200 m), Mihajlo Katanić (400 m prepone), Luka Bošković (skok udalj) i Armin Sinančević (bacanje kugle), dok će ženske snage predstavljati Aleksandra Pešić (400 m), Milica Emini (100 m prepone), Mina Stanković (hodanje na putu 21,097 km), Milica Gardašević (skok udalj), Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović (troskok), Angelina Topić (skok uvis), kao i Adriana Vilagoš i Marija Vučenović (bacanje koplja).

Dve do tri medalje bile bi veliki uspeh za naš tim.

- Dve ili tri medalje bile bi veliki uspeh. Ne bih nikoga opterećivao prognozom. Imamo već nekoliko njih koji su se na šampionatima Starog kontinenta više puta peli na pobedničko postolje - naveo je Obradović.