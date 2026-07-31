Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u veslanju u disciplini muški dubl skul (M2x), pošto su danas u polufinalu imali najbolje vreme od 6.08,14 minuta.
Drugo mesto u polufinalnoj grupi zauzeli su španski reprezentativci sa 6.09,15 minuta, a trećeplasirani bili su veslači iz Hrvatske sa 6.09,60.
Plasman u Finale A iz drugog polufinala izborile su Srbija, Španija i Hrvatska, dok su iz prvog polufinala prošle Češka, Rumunija i Italija.
Srbija će u subotu imati predstavnicu i u polufinalu ženskog skifa, gde će nastupiti Jovana Arsić.
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Srpski veslači u finalu EP-a
Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u veslanju u disciplini muški dubl skul (M2x), pošto su danas u polufinalu imali najbolje vreme od 6.08,14 minuta.
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