Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale Lige nacija, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila selekciju Ukrajine rezultatom 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe vodi Nikola Grbić, bio je Bartolomej Bolondž sa 24 poena, dok je Vilfredo Leon postigao 16.

U selekciji Ukrajine istakao se Vasil Tupčij sa 13 poena, dok je Dmitro Jančuk zabeležio 12.

Poljska će u subotu u polufinalu LN igrati protiv Slovenije, koja je u sredu savladala Tursku sa 3:0.

U drugom polufinalu LN igraće Japan i Sjedinjene Američke Države.