Po setovima je bilo 23:25, 25:23, 26:24 i 25:21. Turskoj je ovo druga titula u Ligi nacija, prva posle 2023.

Danijele Santareli, bivši selektor Srbije je tako ponovo postao šampion Lige nacija. Baš kao i 2023. godine, kada je tek preuzeo Tursku.



Bronzu je osvojila prošlogodišnji šampion Italija koja je ranije danas pobedila domaćina završnog turnira Kinu rezultatom 3:1.

Melisa Vargas je završila meč kao najbolji igrač sa čak 33 poena! Odlično je pratila Hande Baladin sa 19. Ana Kristina De Souza je bila najefikasnija u redovima Brazila sa 25 poena.

Podsetimo, bronzanu medalju osvojile su odbojkašice Italije, koje su u duelu za treće mesto bile bolje od Kine - 3:1.