Kuća selektora Argentine Lionela Skalonija nalazi se pod pojačanim policijskim obezbeđenjem zbog sve većeg broja navijača koji žele da ga vide i pruže mu podršku posle poraza u finalu Svetskog prvenstva.

"Gaučosi" su izgubili od Španije sa 1:0, ali navijači imaju potpuno poverenje u Skalonija pod čijim vođstvo je Argentina osvojila Svetsko prvenstvo 2022. godine, kao i dve titule na Kopa Amerika. Njegova popularnos nije opala. Naprotiv, navijači svakodnevno dolaze u njegovo rodno mesto, pevaju, skandiraju i traže fotografije i autograme.

Skaloni navodno dva puta dnevno izlazi pred okupljene, ujutru i uveče, kako bi ih pozdravio i potpisao nekoliko autograma.

Pojedini navijači organizuju i male predstave ispred njegove kuće, dok se broj okupljenih iz dana u dan povećava.

Lokalne vlasti sada pokušavaju da spreče eventualne incidente, ali selektor Argentine, uprkos gužvi i neprijatnostima, nastavlja da izlazi pred navijače koji su došli da mu pokažu da poraz u finalu nije promenio njihov odnos prema njemu.