Na startu prvenstva Zvezda je deklasirala Mačvu sa 5:0, dok je Vojvodina bila ubedljiva protiv OFK Beograda 4:0.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 2:1

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: M. Milanović

43. minut - Sada šansa za Zvezdu preko Duartra, sjajna reakcija Rosića. 40. minut - Đakovac je šutirao sa 25 metara i pogodio prečku! Sjajno prvo poluvreme. 32. minut - Gooool! Vojvodina smanjuje na 2:1. Nardin Mulahusejnović smanjuje zaostatak! Prvo je uporan bio Sukačev, onda Kolarević centrirao, a odbrana Crvene zvezde previše nonšalantno reagovala, što je kaznio napadač "lala". 23.minut - Prekinuo je Miloš Milanović utakmicu kako bi se igrači osvežili po sparnom julskom danu. 19. minut - Goooool! Zvezda je duplirala prednost, ovoga puta strelac je Vasilije Kostov! 15. minut - Gooool! Zvezda vodi, strelac je Bukari posle centaršuta Duartea! 11.minut - Ivanić je lepo proigrao Brazilca, koji je šutirao u spoljni deo mreže, a možda bi bilo bolje da je odigrao u sredinu za Kostova. 5.minut - Lep napad izveli su fudbaleri Vojvodine, ali se Njegoš Petrović okliznuo i slabo šutirao. Moglo je to da bude dosta opasnije po Mateusa.

1.minut - Utakmica je počela!

17.59 - Zvezda je pred ovaj susret slavila protiv Larna sa 4:0 na gostujućem terenu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok je Vojvodina u Novom Sadu izgubila od Ajaksa sa 4:1 u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

17.58 - Dva tima su prošle sezone odigrala čak četiri utakmice u svim takmičenjima, a Voša je uspela da Zvezdi nanese dva poraza, između ostalog jedan i u Beogradu.

17.57 - Samo dan pred meč, Vojvodina je raskinula saradnju sa Miroslavom Tanjgom.

17.55 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola MozzartBet Superlige Srbije u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Vojvodina. Uz alo.rs pratite sva dešavanja sa "Marakane".