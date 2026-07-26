43. minut - Sada šansa za Zvezdu preko Duartra, sjajna reakcija Rosića.
40. minut - Đakovac je šutirao sa 25 metara i pogodio prečku! Sjajno prvo poluvreme.
32. minut - Gooool! Vojvodina smanjuje na 2:1. Nardin Mulahusejnović smanjuje zaostatak! Prvo je uporan bio Sukačev, onda Kolarević centrirao, a odbrana Crvene zvezde previše nonšalantno reagovala, što je kaznio napadač "lala".
23.minut - Prekinuo je Miloš Milanović utakmicu kako bi se igrači osvežili po sparnom julskom danu.
19. minut - Goooool! Zvezda je duplirala prednost, ovoga puta strelac je Vasilije Kostov!
15. minut - Gooool! Zvezda vodi, strelac je Bukari posle centaršuta Duartea!
11.minut - Ivanić je lepo proigrao Brazilca, koji je šutirao u spoljni deo mreže, a možda bi bilo bolje da je odigrao u sredinu za Kostova.
5.minut - Lep napad izveli su fudbaleri Vojvodine, ali se Njegoš Petrović okliznuo i slabo šutirao. Moglo je to da bude dosta opasnije po Mateusa.
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