Ester Sokler napušta Radnički i nastavlja karijeru u Makabiju iz Tel Aviva, dok će klubu iz Kragujevca pripasti milion evra.

U pitanju je igrač koji je umnogome bio zaslužan za to što je Radnički prošle sezone opstao u Superligi, a mediji iz Izraela javljaju da je on u subotu sleteo na potpisivanje ugovora sa novim klubom. Slovenac će posle svega potpisati ugovor na tri godine, dok će za to vreme zarađivati oko 400.000 evra godišnje.

Sokler je u Radnički došao na pozajmicu iz Aberdina, nakon čega su ga Kragujevčani otkupili za 225.000 evra. Pružao je sjajne partije u dresu srpskog kluba i na 30 mečeva postigao 15 golova.

Sokler je seniorsku karijeru započeo u Sloveniji, gde je najveći trag ostavio u Celju. Posle toga usledio je prvi inostrani angažman u Aberdinu, zatim transfer u Radnički, a sada je na pragu novog izazova u izraelskom fudbalu.