Ovako su čelnici kragujevačkog fudbalskog superligaša Radničkog 1923 na konferenciji za novinare, kako je objavljeno na zvaničnom sajtu, ocenili situaciju u klubu.

Ipak, Slavko Perović, dosadašnji sportski direktor odlazi sa pomenute funkcije, jer mu je istekao ugovor, uz ocenu da je bio jedan od najzaslužnijih za istorijske rezultate koje je Radnički ostvario na domaćoj i evropskoj sceni.

Peroviću je uručen prigodan poklon - slika i dres Radničkog sa specijalnom posvetom, a slučaj je tako hteo da to bude baš na njegov rođendan.

Igor Konatar, generalni direktor kluba, otklonio je sumnju u stabilnost rukovodstva i dalje planove:

– Slavko i ja nismo podnosili ostavke. Jednostavno, isticao nam je ugovor i smatrali smo da je najlogičnije, nakon pet godina velikih uspeha i istorije koju smo zajedno ispisali, da dođe nova energija. Obojica smo dali više od 100 odsto sebe za ovaj klub. Zbog toga smo predložili Skupštini da izabere neko novo lice - objasnio je Кonatar.

Da li su baš, kako je rečeno u pitanju bile medijske spekulacije, dobrim delom odgovara deo iz zvaničnog saopštenja Radničkog, da su generalni i sportski direktor odlučili da se povuku sa svojih funkcija. Da li su to ostavke ili povlačenje?

Ipak, sada to i nije toliko bitno, već ono što sledi.

Dakle, presudila je ljubav prema klubu. Kažu da je Slavko Perović nagovorio Кonatara da ostane u Radničkom, svestan koliko je kontinuitet u ovom trenutku važan. Saopšteno je i da će Кonatar u narednom periodu preuzeti i ulogu sportskog sektora, a ključni potezi za formiranje tima, kako je takođe navedeno, za narednu sezonu već su povučeni.

– Slavko je ozbiljan sportski radnik, sigurno među najboljima u Srbiji. On me neće napustiti ni kao prijatelj, ni kao saradnik. Iskreno očekujem njegov poziv jednog dana kada bude spreman da ponovo radimo zajedno. Svi dobro znamo šta smo uradili do sada, ja nastavljam rad sa još većim ambicijama, a vreme će najbolje pokazati sve– naglasio je Кonatar.

Predsednik Skupštine kluba, Branko Antić, naglasio je važnost zajedništva pred sezonu koja donosi nove izazove:

–Radnički iz Кragujevca je izrastao u jedan od najboljih i najstabilnijih sportskih kolektiva u zemlji. Svi smo zajedno tu došli, rame uz rame, a nama je Radnički uvek bio iznad svega i ispred svakog pojedinca. Pronašli smo najbolje moguće rešenje za klub. Pred nama je veoma težak period jer sledi skraćivanje lige. Naglasio je da je mesto Radničkog u samom vrhu srpskog fudbala i tu treba da ostane.