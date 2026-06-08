Igor Konatar ostaje generalni direktor kragujevačkog fudbalskog superligaša Radničkog 1923.

Ovo je rezultat razgovora Nikole Dašića i dosadašnjeg, a kako se ispostavilo i sadašnjeg generalnog direktora Radničkog.

- Radnički mnogo više od sportskog kolektiva. Predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola savremenog Kragujevca. On je ponos našeg grada, klub koji je rezultatima zaslužio poštovanje širom Srbije. Zato je važno da sačuvamo stabilnost, kontinuitet i ljude koji su svojim radom dokazali da umeju da vode klub ka novim uspesima. Uveren sam da će nastavak rada Igora Konatara doneti novu energiju i dodatni podsticaj da nastavimo putem koji smo zajedno gradili prethodnih godina - naglašava Dašić.

On Igora Konatara smatra najuspešnijim direktorom u istoriji kluba i dodaje da je želeo da on ostane na čelu Radničkog:

- Razumem zamor i emotivnu istrošenost i Igora Konatara i sportskog direktora Slavka Perovića posle svega što su uložili u klub. Ali ovakav Radnički, sa ovakvim rezultatima i reputacijom, mogu da vode samo ljudi koji su ga stvarali i koji ga iskreno vole. Zato sam zamolio Konatara da nastavi započeti posao, a Grad Kragujevac će i ubuduće biti pouzdan oslonac klubu i njegovom daljem razvoju.

Igor Konatar ističe da se u prethodnom periodu mnogo spekulisalo o njegovom statusu u klubu, ali da ostavku nikada nije podneo.

- Nikakve ostavke sa moje strane nije bilo. Reč je isključivo o činjenici da mi mandat ističe za mesec dana i da sam smatrao potpuno prirodnim da Skupštini kluba stavim na raspolaganje svoju funkciju i omogućim da proceni postoji li neko bolje rešenje. Posle svega što smo zajedno izgradili, to je bila moja obaveza - kaže Konatar.

Dodaje da su zamor i emotivna istrošenost posledica godina provedenih u stvaranju modernog Radničkog, ali i da su ljubav prema klubu i osećaj odgovornosti presudili da prihvati nastavak saradnje.

- Posle razgovora sa gradonačelnikom i ljudima koji brinu o budućnosti kluba, prihvatio sam da nastavimo zajednički put. Verujem da Radnički ima snagu i potencijal za nove velike rezultate – optimista je Konatar.