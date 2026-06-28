U većem delu susreta domaći tim je bio nadmoćniji, a novi-stari trener Feđa Dudić iskoristio je priliku da u igru uvede 24 igrača.

U prvom poluvremenu za Radnički su igrali Lijeskić, Miletić, Miličić (kapiten), N. Marjanović, Tomić, Balde, Ude Tomas Viktor, Alić, Sokler, Milojević i Suljić, a u drugom Mladenović, Nikčević, Sremčević, Sise, Babić, Simović, Bukumira, Dukić, Ilić, Jelić, Živadinović, Isić i L uka Marjanović.

Za Borac su u drugom poluvremenu igrali Stanić, Vidović, Popadić, Кolarevcić, Nikić, Adamu, Desančić, Mijić, Rakonjac, Đurić i Roćenović, a u drugom Veljković, Savović, Ristović, Đorđević, Janković, Milosavljević, Pinto, Lukić, Tomić, Đerković, Milanović, Ostojić, Čaluković i Tomović.

Fudbaleri Radničkog će utorak otputovati na Zlatibor gde će obaviti glavnu fazu priprema.