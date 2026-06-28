Za omladinsku reprezentaciju Srbije u ponedeljak počinje Evropsko prvenstvo. "Orlići" se nalaze u grupi B zajedno sa Hrvatskom, Italijom i Ukrajinom.

Srbija je trebala da bude jedan od glavnih favorita, ali su selektora Gordana Petrića snašli brojni kadrovski problemi.

Redom su otpadale sa spiska najveće zvezde nacionalnog tima, a među njima i Andrija Maksimović, član Lajpciga.

Evropsko prvenstov za igrače do 19 godina nije upisano u FIFA kalendar, pa klubovi imaju slobodu da "zabrane" svojim fudbalerima nastupe za nacionalni tim. To pravo su iskoristili Anderleht u slučaju Mihajla Cvetkovića i Crvena zvezda u slučaju Vasilija Kostova, dok nemački Bild tvrdi da je Andrija Maksimović sam tražio da ne nastupa za reprezentaciju!

- Da bi se konačno etablirao u klubu kao jedan od važnijih igrača, on je dobrovoljno odustao od nastupa na EP omladinaca, koje počinje danas. Konačnu odluku doneo je posle konsultacija sa sportsim rukovodstvom RB Lajpciga - navodi se u tekstu nemačkog lista.

Crvena zvezda je u leto 2025. godine prodala Andriju Maksimovića za 14 miliona evra, bonuse i procente od naredne prodaje, ali njegova prva godina u Nemačkoj nije bila uspešna. Obeležile su je povrede, mučio se i sa privikavanjem na drugačiji tempo igre, pa je sakupio samo deset nastupa - na osam mečeva Bundeslige odigrao je 88 minuta.

