Omladinska selekcija Srbije važila za jednog od favorita na predstojećem Evropskom prvenstvu, međutim, suočila se sa brojnim problemima.

Najpre povrede lidera Veljka Milosavljevića i Adema Avdića, a potom niz otkaza nosilaca igre, značajno su poremetili planove stručnog štaba uoči turnira koji se u Velsu održava od 28. juna do 11. jula.

Ipak, selektor Gordan Petrić, tri dana uoči puta za Veliku Britaniju pronašao je zamene za dvojicu odsutnih igrača.

U pitanju su ofanzivac Vasilije Subotić i štoper Vuk Roganović, biseri iz omladinskog pogona Crvene zvezde.

Sa spiska putnika prethodno su otpali još Mihajlo Cvetković, Andrija Maksimović i Andrej Bačanin.