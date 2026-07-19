Ovo je konačna odluka sportskog sektora uz mogućnost da u januaru nastpa za Grafičar.

Subotić se već priključio treninzima selekciju koju predvodi Đorđe Rakić, i naravno, po potrebi će biti “dizan” i za prvi tim. Nije doduše isključeno da ga Zvezda do kraja avgusta pošalje u Grafičar, ali za sada na Marakani veruju da je neophodniji juniorskoj selekciji.

Reč je o krilnom napadaču rođenom 2008. godine koji je imao nestvaran uspon prošle sezone. Prvo je igrao za mlađe omladince, da bi ga potom Nenad Milijaš priključio u juniorsku ekipu, gde je Subotić potpuno zablistao. U skladu s tim - Stanković je omladinskom reprezentativcu Srbije ukazao šansu na dva meča.

Krilni napadač biće pod prismotrom šefa stručnog štaba, a ako se ukaže prilika tokom jesenji moće da bude u kombinaciji. Nastupaće i u omladinskoj Ligi šampiona.

Prošle sezone Subotić je igrao za mlađe omladince do marta i uspeo je da postigne 27 golova, što je bila preporuka da pređe u najbolji tim tokom martovske reprezentativne pauze. Dobio je priliku protiv Radnika u Szrdulici, kada je šampion slavio (2:1). Tada je ispunjen dečački san, a sada sledi novo dokazivanje. Igrao je za omladinsku selekciju Srbije na EP u Velsu.

Iz ove generacije u ekipi su Luka Zarić, Matej Strika i Dimitrije Šarić. Bonus protiv Mačve bio je pored Vasilija Kostova i mladi golman Savo Radanović. Momak iz Trebinja biće na dvojnoj registraciji u Grafičaru, kao i prošle sezone pošto je Mateus broj jedan.