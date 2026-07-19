Bivši reprezentativac Srbije izrazio je nezadovoljstvo zbog štete načinjene na stadionu "Dragan Džajić", na kojem Zemun trenutno igra domaće mečeve dok se ne završe radovi na obnovi njegovog stadiona u Gornjoj varoši.

Matić je putem društvene mreže "X" reagovao na snimke sa utakmice, na kojima se vidi kako je deo tribine, ali i terena, zahvaćen vatrom nakon upotrebe pirotehničkih sredstava sa navijačke tribine.

-Trudiš se da ti stadion i teren budu uređeni, ulažeš i onda dođe beogradska stoka i zapali - napisao je Matić uz video-zapis sa stadiona.

Objava iskusnog veziste ubrzo je privukla veliku pažnju javnosti, iako je on kasnije odlučio da je ukloni sa svog profila.

Podsetimo, crno-beli su imali prednost sve do završnice, ali je Zemun u sudijskoj nadoknadi vremena stigao do izjednačenja i velikog boda.