Tokom prebogate karijere najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, suočavao se sa raznoraznim zahtevima navijača, ali ovaj poslednji koji je dobio, nadmašio je sve.

Đokovića je tokom Vimbldona, tačnije sedmog jula, jedan mladi par zamolio da iz koverte izvadi papir i pročita pol bebe. Viktorija i Sobi su mu najpre dodali kovertu.

- Da li ste sigurni? Ja ovo nikada nisam radio, ovo mi je prvi put. Znači samo treba da pročitam šta piše na papiru? Koliko vas je za devojčicu? A koliko za dečaka? - pitao je Nole prisutne koji su navijali.



- Devojčica je - uzviknuo je Đoković na opšte oduševljenje prisutnih.

- Čestitam. Ajmo aplauz. Hvala što ste mi dali priliku da budem deo ovoga. Ona će biti vaš ceo svet. Treba da vam dam poklon - rekao je Novak, a onda im poklonio medaljon sa svojim imenom.