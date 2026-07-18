Vojvodina u nedelju, 19. jula od 19 časova u Novom Sadu otvara novu sezonu u Superligi Srbije utakmicom protiv OFK Beograda. Fudbaleri Vojvodine novu sezonu dočekuju sa velikim ambicijama, pošto su prethodne bili vicešampioni.



Prvi čovek "stare dame" istakao je da samo zajedništvom klub može da ostvari zacrtane ciljeve i pozvao sve kojima je Vojvodina u srcu da budu uz ekipu tokom cele sezone.

- Navijačima, stručnom štabu, igračima i svima kojima je Vojvodina u srcu želim srećan početak novog prvenstva. Idemo svi kao jedan u napad na najviše ciljeve. Vidimo se na stadionu da zajednički napravimo ambijent za velike rezultate - poručio je Zbiljić, objavljeno je na sajtu kluba.