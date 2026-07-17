Argentinci imaju dva fudbalska boga koja, malo-malo, pa dovode u vezu, upoređuju... Mario Kempes, svejedno što je doneo prvu svetsku titulu, kao da nije na tom nivou obožavanja.

I sad, posle epskog trijumfa nad Engleskom, Lionel Mesi je pričao o Dijegu Maradoni. Uz naglasak da „gaučosima“ niko ništa nije poklonio, na pomen najvećeg svih vremena, rekao je:

- Dijego je bio ogroman. Nikad nisam hteo da se upoređujem s njim, za mene je on najveći. Gde god da je danas, sigurno je srećan i uživa u ovome, zbog svega što mu je reprezentacija značila i nasleđa koje je ostavio. Ovo je dar za njega.

Dalma Maradona, starija ćerka pokojne legende, bila je na polufinalu Mundijala u Atlanti, posle kojeg su navijači gazili zastavu omraženog rivala.

„Patili smo... Jer da nismo patili, ne bismo bili mi! A šta da ti kažem? Nisam prestala da plačem otkako sam sela u avion. Zato što mi mnogo nedostaješ i zato što si svuda. Čvrsto stojiš uz tim koji voliš. Kakav je ponos biti tvoja ćerka! Stadion je bio lud od Lea i njegovog neverovatnog tima koji je dao sve od sebe da pobede Engleze. Govorim ti ovo kao da nisi video... iako si bio tu, odmah pored mene“, napisala je Dalma na Instagramu.

Zahvalila se FS Argentine na pozivu da bude u Atlanti i dodala:

„Tvoji prijatelji su me podsećali na tebe sve vreme. Toliko me čini srećnom što te se sećaju s toliko ljubavi. Hvala na ovom iskustvu. Idemo! Finale.“

A to finale, tako željno iščekivano, možda se odloži zbog nepreviđenje situacije u Njujorku.