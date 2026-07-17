Nije kad je rečeno, nego kad bude suđeno. A suđeno je, eto, da 19. jula 2026. gledamo okršaj za prvaka sveta između šampiona Evrope i Južne Amerike. Verovali ili ne, prvi put!

Nikad dosad, dakle, za Zlatni globus (ranije Zlatnu boginju) nisu igrali aktuelni pobednici dva najfudbalskija kontinenta. Njujorku je pripala ta čast da se upiše na mapu finala Mundijala kao domaćin megdana za istoriju.

Drugim rečima, ako ne bude odlaganja u nedelju na „Metlajfu“ (21.00) gledaćemo Finalisimu, kad već nismo onomad. Ranije znan kao Kup evropskih/južnoameričkih nacija, utakmica između pobednika EVRO i osvajača Kopa Amerike trebalo je proletos da ima četvrto izdanje, i to baš između Španije i Argentine. Kako je Finalisima bila zakazana u Kataru, a zbog rata u Zalivu nije mogla da se odigra, savezi dve zemlje nisu mogli (ili hteli) da se dogovore oko novog neutralnog mesta. I onda smo mi otišli na noge „furiji“ i, šta drugo, bili počišćeni u Viljarealu (3:0).

Španija je, smatraju kladionice, favorit i protiv Argentine (2,25 - 3,50), koja do meča za pobednika 23. svetskog prvenstva - i nagrade od 50 miliona dolara - stigla preokretom protiv Engleske 2:1.

Oba gola „gaučosa“ su pala posle asistencije 39-godišnjeg mađioničara Lionela Mesija, koji sad ima 12 spakovanih golova na SP, od kojih su 10 u nokaut-fazi. Nijedan drugi igrač od 1966. godine, otkad se asistencije službeno evidentiraju, nema više od osam.

- Oni imaju Mesija, najvećeg svih vremena. On je GOAT. Sve se svodi na ključne trenutke. Mislili smo da bi to mogli da budu Belingem ili Kejn, ali zato je on kralj. Hoda po terenu, a onda oživi čim lopta dođe do njegovih nogu. Tad na scenu stupa genijalnost i to je ono što čini razliku - rekao je bivši engleski defanzivac, danas analitičar Mika Ričards, u danu kad se saznala sudbina Tomasa Tuhela.

Dakle, Velika jabuka u nedelju po podne (kod nas uveče) ulazi u istoriju fudbala kao domaćin Finalisime - utakmice kakve dosad nije bilo. I da, Leo Mesi će odigrati treće mundijalsko finale, koliko zasad ima samo Kafu, s tim da Brazilac nije u svakom bio starter. Jedan je GOAT...