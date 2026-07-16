Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi izjavio je posle plasmana u finale Svetskog prvenstva da njegova ekipa do kraja nije prestala da veruje u preokret i pobedu protiv Engleske.

Fudbaleri Argentine pobedili su reprezentaciju Engleske rezultatom 2:1 u polufinalu SP, iako su gubili do 85. minuta.

- Doživeli smo nešto posebno. Još od izlaska na teren i himne osećale su se posebne emocije. Iako je ovo fudbal, nije bila obična pobeda. Ovo je bila pobeda koju je želeo ceo argentinski narod, a želeli smo je i mi. Znamo šta znači igrati protiv Engleske i izboriti novo finale Svetskog prvenstva, drugo uzastopno - rekao je Mesi.

On je naveo da predvodi posebnu grupu igrača, koja nikad ne prestaju da veruju u pobedu.

- Ponovo smo krenuli po pobedu kada je bilo najteže. Igrali smo fudbal, pritiskali ih kada smo gubili i zasluženo stigli do preokreta. Jedni druge guramo napred i izvlačimo maksimum. To pokazuje da ništa od ovoga nije slučajno i da nam niko ništa nije poklonio - poručio je kapiten Argentine.

Mesi je istakao da dobro poznaje reprezentaciju Španije, koja će biti protivnik Argentini u finalu SP.

- To je sjajna reprezentacija sa vrhunskim igračima i prepoznatljivim stilom igre koji neguje godinama. Mnoge od njih pratim i igrao sam protiv njih. Biće to posebno finale i očekujem veoma izjednačenu utakmicu. Navijači neka uživaju u ovom trenutku, kao što uživamo i mi. Ponovo smo među dve najbolje reprezentacije sveta. Četiri godine smo svetski prvaci, a sada imamo priliku da odbranimo titulu. Došli smo tamo gde smo želeli, a sada neka bude kako Bog odluči - izjavio je Mesi.

Argentina će 19. jula od 21 sat igrati u finalu SP protiv Španije.