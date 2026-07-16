Geri Nevil, nekadašnji defanzivac Mančester junajteda i reprezentacije Engleske, kritikovao je Kristijana Romera i Lisandra Martineza uoči polufinala Svetskog prvenstva.

Pre početka duela koji je Argentina na kraju dobila preokretom 2:1, Nevil je izjavio da su Romero i Martinez „najbolji, a ujedno i najgori štoperski tandem na svetu“.

Njih dvojica već godinama standardno igraju zajedno u reprezentaciji Argentine. Bili su starteri i u finalu Kopa Amerike 2024. protiv Kolumbije, a ovog leta su počeli svih pet utakmica na Svetskom prvenstvu, osim poslednjeg meča grupne faze protiv Jordana, kada je Argentina već obezbedila plasman dalje.

Posle pobede i plasmana u finale, Romero je imao šta da poručiNevilu.

- Jedino čemu se nadam jeste da, kada završim karijeru, neću biti toliko glup. Nadam se da neću kritikovati nijednog igrača niti bilo koga drugog - rekao je Romero za DSports posle pobede nad Engleskom, osvrćući se na Nevilove komentare.