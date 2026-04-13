Kapiten fudbalera Totenhema Kristijan Romero zbog povrede neće igrati do kraja sezone, prenosi danas Bi-Bi-Si.

Kako se navodi, Romero je zadobio povredu kolena u nedelju protiv Sanderlenda.

Bi-Bi-Si dodaje da je neizvesno da li će Romero moći da igra za Argentinu na Svetskom prvenstvu, koje će se održati od 11. juna do 19. jula.

Romero je ove sezone odigrao 32 utakmice za Totenhem u svim takmičenjima i zabeležio šest golova i četiri asistencije.

Totenhem se nalazi na 18. mestu na tabeli Premijer lige sa 30 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Brajton.