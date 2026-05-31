Kotbus, iliti Hočebus na donjolužičkom, ponovo je na mapi Cvajte. I ponovo će, posle 12 godina, taj deo nekadašnje Istočne Nemačke, današnje savezne države Brandenburg, gledati drugoligaški fudbal. Između ostalog, gledaće i Lužički Srbi.

Jedan od najmanjih slovenskih naroda u Evropi naseljava Lužice, region podeljen između Nemačke i Poljske. Sorbi, kako ih Nemci zovu, žive tamo od šestog veka. Oni sami svoj narod nazivaju Serbi (Donja Lužica) ili Serbja (Gornja Lužica). I mnogi toponimi u Brandenburgu i Saksoniji i dan-danas podsećaju na zajedničko poreklo: Serbic, Serba, Sorbic, Sorbenštajn, Sorbenaue... Procenjuje se da ih ima oko 60.000, od kojih se dve trećine nalaze u Saksoniji (Gornja Lužica) i ostatak u Brandenburgu (Donja Lužica), koji će, eto, moći ponovo uživo da gleda Cvajtu na Stadionu prijateljstva, danas poznatijeg imena po sponzoru.

Pavle Jurišić Šturm, rođen 1848. kao Paulus Eugen Šturm, bio je Lužički Srbin koji se proslavio kao general slavne srpske vojske. Komandovao je 3. armijom u Prvom svetskom ratu. Zajedno s bratom Eugenom, potonjim Evgenijem, preselio se u Kneževinu Srbiju kako bi držao predavanja na Vojnoj akademiji u Beogradu. Potom se pridružio Srpskoj vojsci kao dobrovoljac i učestvovao u svim ratovima s kraja 19. i početka 20. veka. Šturm je bio oženjen Srpkinjom, umro je 1922. u svom domu u Beogradu.

Margo Robi, australijska glumica holivudske popularnosti, ćerka je biznismena škotskog porekla i fizioterapeutkinje, pripadnice zajednice nemačkih i lužičkih doseljenika na Peti kontinent. Zvezda filma „Barbi“ korene po majci, između ostalog, vuče iz Brandenburga.

Izabranici Klaus-Ditera Volica, trenerske legende Kotbusa, izborili su plasman u Drugu Bundesligu zauzimanjem mesta iza pobednika Osnabrika. Crveno-beli su bili jesenji prvaci Treće lige Nemačke, tokom proleća su pali i na peti stepenik, da bi se pobedom nad Esenom 5:3 četiri kola pre kraja vratili na poziciju koja vodi u viši rang. I odbranili su je u borbi s Duizburgom i Esenom pobedom nad Regenzburgom 1:0 u završnoj rundi. Ostvarili su šest trijumfa u poslednjih osam utakmica, što im je donelo zasluženi uspeh.

U Volicovom trećem mandatu (prvi 2009-2011, drugi 2016-2019, aktuelni započeo 2021) najzapaženiji je bio Erik Engelhart, strelac 22 gola na 38 utakmica. U ligi je efikasniji bio samo Gindorf (Alemanija Ahen) s 28 pogodaka.

Petorica srpskih fudbalera su nosili dres Kotbusa, počev od Miroslava Jovića od 1997. do 2000. godine (57 utakmica, dva gola). U ovom veku za crveno-bele su igrali Branko Jelić (38/7), Dušan Vasiljević (25), Ivica Iliev (30/3) i Velimir Jovanović (8/1).