Novak Đoković je završio učešće na Rolan Garosu već u trećem kolu. Srpski teniser je izgubio od Žoaa Fonseke sa 3:2 u setovima, iako je vodio 2:0. Delovalo je da će Novak bez većih problema privesti meč kraju, ali se Brazilac vratio i došao do preokreta.

Posle ovoga je Đoković čuo jako loše vesti koje se tiču njegovog plasmana na ATP listi. Srbin je prošle godine igrao polufinale u Parizu, a sada će zbog ranog ispadanja izgubiti 700 bodova.Prestigli su ga Feliks Ože Aljasim, Ben Šelton i Aleks de Minor, a strahovaće Novak i od Andreja Rubljova, odnosno Kaspera Ruda, koji bi dobrom igrom na Rolan Garosu mogli dodatno da “gurnu” Đokovića još niže.

Ono što brine jeste da Vimbldon počinje krajem juna i da bi Novak zbog lošeg plasmana mogao da se sastane sa Janikom Sinerom već u četvrtfinalu. Ipak, ostaje da se vidi u kakvom će stanju biti Italijan nakon fizičkih problema i šokantne eliminacije u drugom kolu Rolan Garosa.