Još uvek nije sasvim izvesno, ali postoji šansa da Crvena zvezda dobije novog golmana za narednu sezonu. Razlog tome je što se reprezentativac Crne Gore vraća sa pozajmice iz OFK Beograda.

U pitanju je Balša Popović, jedan od najboljih golmana Superlige koji je zapao za oko mnogim inostranim klubovima. Kako piše "Meridiansport", na "Marakani" rade na njegovog prodaji.

Ima interesovanja za golmana rođenog 2000. godine, ali je pitanje – hoće li se išta realizovati do 15. juna? Tada bi crveno-beli trebalo da otputuju na prvi deo priprema na Zlatibor, a činjenica da je Popović pod ugovorom – ukazuje na to da bi mogao da se pojavi na prozivci Dejana Stankovića.

Nije isključeno i da nastavi u OFK Beogradu, jer nikome nije u interesu da Popović nakon fantastične sezone bude druga opcija iza Mateusa. Činjenica da je Brazilac nedodirljiv, a da na Marakani planiraju da supertalentovani Savo Radanović bude drugi izbor za narednu sezonu (i uporedo bude dvojno registrovan za Grafičar).