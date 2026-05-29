Mohamed Čam mogao bi da pojača Crvenu zvezdu, saznaje Sportal.

Radi se o momku koji već ima nekoliko nastupa za reprezentaciju Austrije i želi da se dokaže na evropskoj sceni.

Popularni Mo je rođen 29. septembra 2000. godine, visok je 180cm, igra kao ofanzivni vezni, a za Austriju je sakupio pet reprezentativnih nastupa.

Vrednost na Transfermarktu mu se procenjuje na oko 3.500.000 evra, a plan je da ga Crvena zvezda dovede na pozajmicu iz Trabzona.

Bio je na pozajmici već u Slaviji iz Praga, vratio se u Trabzon, ali sada želi novi iskorak na evropskoj sceni.

Reč je o velikom talentu koji je "eksplodirao" u Ligi 1 igrajući za Klermon, postao je reprezentativac Austrije i onda ga je Trabzon doveo za 4.000.000 evra.

U Zvezdu bi došao na besplatnu pozajmicu uz opciju otkupa od 3.000.000 evra, a želja mu je da pokaže zašto je svojevremeno bio dominantna figura Klermona.