Jedna od zemalja gde se igra je Meksiko. Kako je pre izvesnog vremena došlo do ozbiljnog sukoba kartela, pitanje je kako će se i šta dešavati, pričalo se i o promeni domaćinstva Svetskog prvensta, ali...

Vlasti u Meksiku daju sve od sebe da ne bude incidenata i da se svi osećaju bezbedno, i ono što je posebno zanimljivo, nisu jedini.

Vlasti u Gvadalahari rasporedile su 18.000 policajaca, robote, helikoptere i pokretne sudnice oko stadiona "Akron", na kojem će, tokom Mundijala biti odigrane četiri utakmice, uključujući meč domaćina sa Južnom Korejom i derbi između Španije i Urugvaja.

Šefovi narko-kartela zabranili svojim vojnicima - "sikariosima", da remete Svetsko prvenstvo.

Halisko, država u kojoj se nalazi Gvadalahara, slovi za najopasniju u Meksiku, u kojem je za dve decenije sukoba vlasti i kartela ubijeno oko 120.000 ljudi, dok se 137.000 vode kao nestali.

Policija, Nacionalna garda i vojska će oko stadiona "Akron" rasporediti oko 10.000 naoružanih policajaca i vojnika, kojima će podršku pružiti posebni psi-roboti, dronovi i svakojaka druga oprema dopremljena u Gvadalaharu kako bi se navijačima garantovala bezbedbnost.

Za bezbednost se, kako se čini, brinu i lideri Kartela nove generacije, koji su, ako je verovati policijskim izvorima u Meksiku, naložili svojim vojnicima da se ni za živu glavu ne mešaju u Mundijal, pre svega jer samo grad Gvadalahara od ovog sportskog događaja očekuje prihod od oko milijardu dolara.

Istovremeno, za moguće izgrednike postavljena su posebna vozila, pokretni sudovi, koji će na licu mesta izricati kazne, kao i mobilni komandni centri, iz kojih će, ukoliko zatreba, biti vođene operacije protiv "remetilačkih faktora".