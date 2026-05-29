Svet tenisa i dalje je u šoku posle neverovatnog ispadanja Janika Sinera u drugom kolu Rolan Garosa od Huana Manuela Serundola, iako je vodio sa 2:0 u setovima i imao 5:1 u trećem.

Iznenada je osetio slabost, posle čega je gotovo kolabirao na terenu. Otišao je u svlačionicu usred gema, mimo svih pravila, ali mu ni ta pomoć sudija i organizatora nije pomogla.

Posle svega, Siner je odlučio da se podvrgne detaljnim medicinskim testovima, kako bi ustanovio šta je uzrok iznenadnih zdravstvenih problema koje ponekada ima.

Podsetimo, nešto slično je Janik Siner doživeo i na Australijan openu, kada je umalo kolabirao u trećem kolu protiv Eliota Spicirija iz Amerike.

Na kraju je ipak uspeo da pronađe način da savlada raspoloženog protivnika.

Sada mu se nešto slično ponovilo i to u situaciji kada je bio nadomak kraja meča.

On će u Torinu imati detaljne preglede, a najavio je na konferenciji za medije da će imati i kratak odmor posle naporne sezone gde je igrao veliki broj mečeva i uglavnom osvajao turnire.

Podsetimo, Janik Siner brani trofej na Vimbldonu.