Niko ne može da bude siguran... Delovalo je da su grčevi, pa sunčanica, ali... On je na kraju dao objašnjenje svega što se odigralo na terenu kada je eliminisan u drugom kolu Rolan Garosa.

-Igrao sam mnogo tenisa i nisam imao previše vremena za oporavak. Došao sam ovde, prvi meč odigrao vrlo dobro. Osetio sam da nisam dobro spavao, kada sam se probudio, mučio sam se, ali takve stvari se dešavaju. Uvek se trudim da gledam sa pozitivne strane. Ako se pogleda sezona na šljaci, bila je veoma dobra. Igrao sam zaista dobro i osvojio tri titule u nizu na šljaci. Ovo nije bio moj dan, potrebno mi je vremena da shvatim šta ovde nije bilo kako treba - rekao je Siner posle poraza.

Bilo je primetno da ima problem sa grčevima, ali Siner kaže da problem nije bio u dehidraciji.

-Mučio sam se, počeo sam da osećam vrtoglavicu. Imao sam veoma nizak nivo energije. Pokušao sam da sve završim servisom, ali nisam imao dovoljno snage. Pokušavao sam da maksimalno skratim poene. U početku meča sam udarao čisto, veoma dobro i onda sam jednostavno udario u zid. Nisam mogao da nađem energiju. Bilo je toplo, ali ne i pretoplo. Imao sam osećaj da su uslovi za igru bili u redu. Radilo se samo o meni, ali dešava se. Nije da sam umirao na terenu od vrućine. Bio je to sasvim drugačiji scenario. Ne pamtim kada sam se osećao tako slabo. Pokušao sam da ostanem u igri, ali ovo je bio moj maksimum - dodao je Siner.

Mnogi igrači poput Kaspera Ruda ili Jakuba Menšika, žalili su se ovih dana na pretoplo vreme u Parizu.

-Da nisam igrao Madrid ili Rim, možda bi se opet desilo da dođem ovde i imam ovakav dan gde se osećam loše. Osvojio sam tri titule na šljaci. Neverovatni rezultati, nestvaran niz sam imao. Početkom godine, ovo mi je bio glavni cilj. Ovako rano ispadanje nisam očekivao - priznao je svetski broj jedan.