-Čini se da je ovo problem koji se stalno ponavlja kod njega. Činjenica da može trčati punom brzinom, a onda odjednom više ne može, deluje zaista čudno. Možda kada se iz nekog razloga ne oseća dobro, vrućina samo pogoršava stvari. To je jedino objašnjenje koje mi pada na pamet - napisao je Vilander u kolumni za "Ekip".

Ističe da moramo ceniti dominaciju Sinera i Karlosa Alkarasa.

-Koje lekcije možemo da naučimo iz ove neverovatne situacije? Kada neko igra zaista dobro, umesto da počnemo da govorimo da postaje dosadno, moramo biti mudriji i shvatiti da to neće trajati zauvek.

Za kraj je imao jasnu poruku.

-Zato moramo da pohvalimo ono što su Siner i Alkaras postigli u poslednje dve godine. To je jednostavno neverovatno - napisao je Vilander.