Italijan je u drugom kolu Rolan Garosa protiv Huana Manuela Serundola vodio 2:0 u setovima i 5:1 u trećem, a onda se desio potpuni kolaps.

Siner se fizički raspao, jedva se kretao, što je Argentinac iskoristio i napravio senzacionalan preokret.

Sada je svoje mišljenje o Janikovim problemima iznela i nekada najbolja teniserka sveta Kim Klajsters, koja ne krije da je zabrinuta.

Belgijanka smatra da bi jedan od razloga zbog kojih se Italijan povremeno muči tokom dugih mečeva mogao da bude njegova građa.

- Janik je snažan, ali je veoma mršav. Kao da nema mnogo dodatne telesne mase. Kada se razboli ili ne oseća najbolje, koliko zapravo ima rezervi? Koliko energije mu ostaje da kaže sebi: 'Dobro sam, mogu da nastavim da se borim - rekla je Klajsters u podkastu "Love All".

Ističe da problem možda nije isključivo fizičke prirode.

- Mislim da mentalni aspekt igra veliku ulogu. Zdravstveni problemi mogu biti povezani i sa njegovom fizičkom građom, ali verujem da vremenom i psihološki faktor postaje veoma važan.

Siner je posle turnira obavio dodatne medicinske preglede u Milanu, a pred nastavak sezone se postavlja pitanje hoće li mu fizička izdržljivost predstavljati problem u borbi za trofeje.