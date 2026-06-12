U četvrtak je počeo Svetski šampionat, tačnije Svetski kup u pikadu za nacionalne timove. Učestvuje ukupno 40 reprezentacija, a domaćin je Frankfurt.

Od balkanskih selekcija učestvuju Hrvatska i Slovenija. Hrvatska je ispala sa turnira, pošto je i u drugom meču grupne faze izgubila u odlučujućem legu 4:3 od Španije.

Dan ranije Japan je bio bolji od njih posle preokreta istim rezultatom, pa su tako Boris Krčmar i Pero Ljubić završili učešće u opremi reprezentacije Hrvatske.

Iskusni "Big Boro", koji je legenda drugog vida pikada, elektronskog, nije uspeo da odvede svoj tim dalje u paru sa kolegom koji se tokom poslednje dve godine nadmeće protiv najboljih pikado igrača sveta na turnirima u Engleskoj i Nemačkoj.

Ovo takmičenje je specifično i jedino je u svetu profesionalnog pikada na kojem se brani direktno boja zemlje. Nije rangirano, ali pobednici osvajaju 100.000 od 500.000 funti ukupnog nagradnog fonda!