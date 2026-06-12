Naime, Evrokup je objavio listu od 32 tima za sledeću sezonu, a na njoj se nalazi i Monako.

Dok su 22 kluba, među kojima je i Monako, dobili petogodišnje licence, status Kneževa u Evroligi i dalje je neizvestan. Konačan sastav učesnika i odluka o dodeli specijalnih pozivnica čekaju zvanično odobrenje borda 26. juna.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, ukoliko neki klub dobije specijalnu pozivnicu za Evroligu i samim tim oslobodi mesto u Evrokupu, upražnjena pozicija biće popunjena jednim od klubova koji su dostavili potrebnu dokumentaciju.

Prema saznanjima BasketNewsa, očekuje se da poslednje mesto u Evroligi pripadne ili Monaku ili Bešiktašu iz Istanbula, a oba kluba već se nalaze na listi učesnika Evrokupa. To znači da će zasigurno to jedno mesto biti popunjeno naknadno.

Odluka će biti doneta na sastanku zakazanom za 26. jun.

- I dalje smo u trci za vajld-kard za Evroligu. Razgovori sa gospodinom Buenom i čelnicima Evrolige ostaju konstruktivni i produktivni, a naš predlog je već prosleđen Bordu - rekao je Oleksij Jefimov, generalni menadžer Monaka.

- Oduvek smo govorili da je, osim naredne sezone, ključno pitanje za Monako priča o franšizi i projektu proširenja lige. Upravo to može da donese pravu dugoročnu stabilnost klubu i sačuva njegovu privlačnost za strateške investitore. Monako se prethodnih godina etablirao kao prepoznatljiv evroligaški brend i ostajemo potpuno posvećeni izgradnji održivog i ambicioznog projekta na najvišem evropskom nivou - dodao je Jefimov.

Ukupno 32 tima biće podeljena u četiri grupe sa po osam ekipa, a plasman u plej-of izboriće 16 najboljih. Nokaut fazu činiće osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale, a sve serije igraće se na dve dobijene utakmice.

Kao i prethodnih godina, Evrokup će imati dva predstavnika iz ABA lige - Budućnost i Cedevita Olimpiju.

Italija ima najviše predstavnika, pet. Slede Nemačka i Turska sa po četiri.