Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez štopera Nidala Čelika neposredno pred start Svetskog prvenstva. On je doživeo povredu na treningu uoči okršaja sa Kanadom koji je na programu u petak od 21 čas.

Čelik je zbog problema sa povredom ranije napustio pretposlednji trening nacionalnog tima, dok je završni trening pred utakmicu u potpunosti propustio.

Nakon obavljenih lekarskih pregleda potvrđeno je da povreda zahteva određenu pauzu, čime su njegove nade za nastup na Svetskom prvenstvu ugašene neposredno pred početak turnira.

Selektor Sergej Barbarez brzo je reagovao i upražnjeno mesto u sastavu popunio Arjanom Malićem.

Promena u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine zvanično je potvrđena i verifikovana od strane FIFA, tačno 24 sata pre početka utakmice prvog kola grupne faze.