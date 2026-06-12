Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, počelo je u četvrtak.

Zbog nepoznavanja pravila fudbala Amerikance već duže vreme prozivaju na društvenim mrežama, a sada su dobili i novi razlog za to.

Na utakmici Meksika i Južne Afrike (2:0) je sudija podelio čak tri crvena kartona. Posle prvog isključenja su na jednoj američkoj televiziji odlučili da edukuju navijače, pa su im dali objašnjenje i šta tačno znači crveni karton.

Na grafici fudbalskih utakmica obično stoje zastave, tri slova tima ili reprezentacije u ovom slučaju, rezultat i minut. Uz to je stajao i znak za crveni karton kod reprezentacije Južne Afrike. E baš tu je stajalo i objašnjenje - ostali su sa 10 igrača.

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