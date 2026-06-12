Jedna od najvećih zvezda Svetskog prvenstva Lamin Jamal snimljen je tokom kupovine u jednom američkom tržnom centru i sve bi to bilo u redu da nije prošao potpuno neopažen. Mladi španski reprezentativac delovao je potpuno opušteno jer ga gotovo niko od prisutnih nije prepoznao.

Od njega očekuje da bude jedan od glavnih aduta Španije na Mundijalu, Jamal je bez ikakve pažnje u društvu saradnika iz reprezentacije šetao kroz prodavnicu u Fort Ogltorpu u Džordžiji, kao da nije reč o jednom od najpoznatijih mladih fudbalera današnjice.

U Evropi ovako nešto ne bi mogli da se desi, to je sigurno...