Kako prenosi Mozzart Sport, novi košarkaš crveno-belih postaće iskusni Kris Džons. Amerikanac sa pasošem Jermenije dogovorio je saradnju po formuli 1+1 (druga godina je opcija igrača), čime će klub sa Malog Kalemegdan dobiti ogromno pojačanje u spoljnoj liniji.

Džons, dosadašnji lider Hapoela iz Tel Aviva, dugo je vagao ponude na stolu. Imao je opciju da ostane u Izraelu, želeli su ga još neki evroligaški klubovi, ali je presudila vizija nove Crvene zvezde.

Ključnu ulogu u ovom transferu odigrao je Miloš Teodosić, koji je preuzeo funkciju sportskog direktora. Izgleda da je harizma i autoritet legendarnog pleja bio tas na vagi koji je prelomio da Džons izabere Beograd.

Očekuje se da Zvezda uskoro i zvanično predstavi novog igrača...